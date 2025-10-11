Дроны СБУ поразили нефтеперерабатывающий завод 'Башнефть-УНПЗ' в Уфе в 1400 км от Украины. Фото и видео

Днем 11 октября в республике Башкортостан дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ". Объект расположен приблизительно в 1400 км от государственной границы Украины.

Вражеский объект поразили дроны Службы безопасности Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ.

Последствия ударов

По предварительной информации, после атаки беспилотников ЦСО "А" СБУ произошло возгорание в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Очевидцы опубликовали в сети фото, на котором видно, что после взрывов над предприятием поднимается огромный столб черного дыма.

Очередной российский объект топливно-энергетического комплекса атаковали дроны Службы безопасности. Предприятие "Башнефть-УНПЗ" расположено в Уфе, что говорит о поражении объекта на расстоянии около 1400 км.

Источники в Службе безопасности отметили, что Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России. Также известно, что этот регион занимает не последнюю роль в обеспечении российской оккупационной армии.

В аэропорту Уфы вводили временные ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1400 километрах от Украины. Такие удары показывают, что в глубоком тылу России нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, работающих на войну против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.

Министерство обороны России подтвердило атаку дронов на республику Башкортостан. В террористическом ведомстве заявили, что в период с 11:00 до 14:00 по местному времени якобы удалось ликвидировать как минимум 5 дронов.

Что известно о предприятии

Уфимский нефтеперерабатывающий завод является крупным предприятием топливного профиля, входящим в нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК "Башнефть". Это предприятие топливного профиля, осуществляющее переработку углеводородного сырья и выпускающее широкий спектр нефтепродуктов, главным образом моторных топлив.

Установленная мощность по сырью составляет около 7,5 млн тонн в год. На переработку поступает главным образом нефть из Западной Сибири (около 50%), нефть из Башкирии (около 40%) и газовый конденсат (около 10%).

Ключевая продукция завода – высокооктановые автомобильные бензины (в том числе стандартов Евро-5), дизельное топливо (в том числе стандартов Евро-5), сжиженные газы, мазут, битумы, сера техническая, растворители и другие продукты. Доля "Башнефти" в общероссийском объеме производства бензина превышает 12%.

Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. С начала августа Украина осуществила по меньшей мере 28 атак на российские НПЗ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Местные жаловались на атаку дронов и громкие взрывы. Вероятной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово: в районе предприятия заметили пожар. Кадры публиковали местные паблики.

