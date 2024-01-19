'Друг, пей и ползи за дроном!' Сеть тронули кадры спасения украинского защитника. Видео

Украинцев тронуло видео спасения раненого защитника на фронте. Бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша на днях нашли побратима во время разведки и с помощью дрона помогли ему эвакуироваться с поля боя.

Видео дня

Видео 19 января было опубликовано на Facebook-странице 68 ОЕБр. Военные рассказали, что операторы из роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" с помощью БПЛА обнаружили раненого воина-"росомаху" на поле боя.

Бойцу сбросили чай, чтобы он согрелся, а также записку со словами: "Друг, пей и ползи за дроном".

Тем временем на место выдвинулась эвакуационная группа, которая нашла и вынесла раненого в "желтую зону", где ему оказали помощь медики.

"Наши парни в очередной раз показали человечность и боевое братство, совершенно не свойственные российским оккупантам!" – говорится в сообщении воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев попросили помочь раненым военным. В прифронтовый госпиталь срочно требуются аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки защитникам. Счет на 60 аппаратов – 150 тыс. грн.

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