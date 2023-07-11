Дуда допустил, что НАТО может направить в Украину миротворческую миссию по окончании войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после завершения войны НАТО могло бы направить в Украину миротворцев. Он сказал о готовности своей страны принять участие в возможной такой миссии по наблюдению за прекращением огня.

Видео дня

Политик надеется на членство Украины в Североатлантическом альянсе в долгосрочной перспективе, но не ожидает от саммита в Вильнюсе 11-12 июля какого-либо сигнала о приеме. Вместо этого Киеву, возможно, "придется согласиться на формальный шаг" – так процитировало его слова издание The Welt.

На встрече лидеров стран Альянса главными вопросами будут желание Украины присоединиться к нему и возможные гарантии безопасности. Но Дуда считает, что саммит не даст Киеву стартового сигнала.

"Я не думаю, что Украина получит приглашение в НАТО в формальном смысле. Приглашение – важный шаг к членству. Но я был бы признателен, если бы такое решение было принято", – указал он.

В Вильнюсе Дуда хочет сообщить другим государствам, что министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в ноябре, инициировав процедуру оценки Украины ("процедура постановки задач"), посылают четкий сигнал – "процедура приема началась". Он видит шансы на ее включение в вильнюсские решения.

На этом фоне польский лидер выразил понимание оговорок о приеме Украины в НАТО до прекращения огня в войне с Россией.

"Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, во время войны, они потребовали бы выполнения статьи 5. Тогда другим союзным государствам придется помогать Украине защищаться. А потом будет война", – отметил он, говоря о расширении границ "конфликта".

Поэтому членство в Альянсе, подчеркнул Дуда, – это вопрос времени. А когда война закончится, он хочет, "чтобы Украина была включена как можно скорее".

Так, президент Польши заявил о готовности своей страны принять участие в возможной миссии НАТО по наблюдению за возможным прекращением огня.

"Если будет коллективное решение Альянса о вводе миротворческих войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение", – подытожил Дуда.