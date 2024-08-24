Дуда посоветовал войскам РФ покинуть Украину и рассказал, о чем просил бы в таком случае Зеленского. Видео

Президент Польши Анджей Дуда призвал российскую оккупационную армию покинуть территорию Украины. При этом он подчеркнул, что позвонил бы Владимиру Зеленскому и просил бы не стрелять по отступающим войскам.

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В свою очередь Зеленский в шутку заявил, что мог бы в таком случае просто не ответить на звонок. Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Дуды и Зеленского.

По словам президента Польши, российские войска должны отступить с территории Украины. Также он добавил, что в таком случае позвонил бы Зеленскому и призвал не стрелять по отступающим войскам страны-агрессора.

Зеленский ответил, что в этот момент телефон может быть занят и он просто не сможет ответить на звонок. Однако Дуда добавил, что будет продолжать звонить, пока не донесет свою мысль до президента Украины.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев утром 24 августа. Глава государства принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины. Он подчеркнул, что наше государство – земля, данная Богом, которую никому невозможно отдать.