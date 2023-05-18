Дуда: судьба мира решается в Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал несколько факторов, которые должны стать движущими для консолидации Запада в помощи Украине и оказания давления на страну агрессора Россию. Дуда отметил, что именно в Украине сейчас решается судьба всего цивилизованного мира.

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Об этом президент Польши написал на официальной странице в Twitter. Так, Дуда призвал страны Запада продолжать активную военно-политическую и гуманитарную поддержку Украины.

Также, польский президент считает, что Европейский Союз и страны G7 должны и дальше вводить жесткие санкции против России и убеждать те страны, которые до сих пор не определились со своей позицией.

Дуда отметил, что страны Европы должны минимизировать свою зависимость от российских энергоресурсов и полностью вывести капитал и инвестиции из России.

Кроме того он отметил, что необходимо "довести до понимания всего международного сообщества, что в Украине решается судьба мира".

Ранее сообщалось, что в Молдове заявили, что хотят поскорее вступить в ЕС из-за угрозы от России. Президент Молдовы надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в японской Хиросиме. Он выступит перед участниками встречи в воскресенье, 21 мая.