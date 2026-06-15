"Два дня сижу без воды вообще": оккупанты жалуются на отсутствие логистики на Донетчине

Российские военнослужащие на временно оккупированной территории Донецкой области ощущают последствия украинских атак по логистике. Проблемы со снабжением есть, в частности, в захватчиков из 6-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов. Этой записью в понедельник, 15 июня, поделилась в YouTube пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Раненый боевик умолял о лекарствах, которых у него не было, а также просил попить: "106-й!.. Мне нужен обезбол, обезбол! И вода, вода! Вообще не могу уже без обезбола, я даже два шага сделать не могу. Я уже два дня сижу без воды вообще".

Но "трехсотому" россиянину прозрачно намекнули, что манны с неба ждать не стоит. Ему посоветовали добыть воду самостоятельно.

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"Там если пройдешься по посадке на юг, там есть ручей. Там можно набрать будет воды", – ответил в рацию главарь.

Оккупант поплакался, что он очень далеко от этого места и бродить в зоне поражения он не хочет. "Я в самом селе!" – рассказал россиянин.

В ГУР МО отметили, что на Донетчине без лекарств и снабжения оказались немало военнослужащих государства-агрессора, ведь "украинские артиллеристы и операторы дронов перекрывают кислород российской логистике".

Разведчики напомнили: каждый россиянин, стремящийся избежать позорной смерти без лекарств и воды в преступной войне против Украины, может добровольно сдаться в плен через Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Как писал OBOZ.UA:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что российскому обществу необходимо доносить информацию о реальном положении дел в России.

– Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что новая волна мобилизации в РФ может вызвать масштабные экономические проблемы и усилить кризисные процессы внутри страны. Российская экономика уже работает в условиях острого дефицита кадров, а дополнительное изъятие людей из гражданского сектора только усугубит ситуацию.

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