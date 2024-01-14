Два дня врачи боролись за ее жизнь: в Харькове российская ракета убила известную артистку драматического театра

В Харькове во время ракетного удара 2 января серьезные ранения получила 84-летняя актриса театра, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Женщину доставили в больницу и прооперировали. Но, к сожалению, через два дня, 4 января, ее сердце остановилось. Это стало сильным ударом для тех, кто ее знал и любил.

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Умерла через два дня

2 января россияне вновь нанесли ракетный удар по Харькову, взрывы раздались в жилых кварталах. Среди пострадавших оказалась и известная харьковская актриса, 84-летняя Виктория Николаевна Тимошенко. Одна из ракет взорвалась неподалеку от ее дома.

Женщину доставили в больницу скорой помощи. Сначала среди актеров прошла новость, что Виктория Николаевна погибла, но потом со ссылкой на ее внука сообщили, что женщина жива и за нее борются врачи.

Ей сделали операцию, но, к сожалению, через два дня, 4 января, ее сердце остановилось.

С детства мечтала стать актрисой

Виктория Тимошенко родилась в 1939 году в Бахмуте Донецкой области. Ее родители были актерами. После окончания Второй мировой воны они играли в Артемовском украинском музыкально-драматическом театре.

Еще со школы Виктория Тимошенко занималась актерским мастерством, играла в школьном театре. А в 1960 году она закончила театральную студию при Дагестанском государственном театре города Махачкала.

Уже через 8 лет, в 1968 году, она начала играть в Харьковском академическом драматическом театре. Это было ее единственным местом работы все долгие годы.

Полностью отдавалась роли

Актер Харьковского академического драматического театра Александр Кулиш вспоминает, что первый раз на сцене Викторию Тимошенко он увидел еще в студенческие годы.

"Это был 1989 или 1990-й. Тогда наш мастер ставил спектакль "Звезды на утреннем небе", и там играла наша сокурсница. Роль была с раздеванием, и нам всем было интересно. Мы пошли на спектакль, но смотрели мы только на Викторию Николаевну. Это была удивительная актриса, она играла острохарактерные роли. Я бы даже назвал ее нашей харьковской Фаиной Раневской. Она могла играть гротескно, у нее была безупречная речь. И когда мы на следующий день пришли на занятия и мастер нас спросил: "Ну что?", то мы все говорили только о Виктории Тимошенко", – рассказывает Кулиш.

В следующий раз Викторию Николаевну Александр Кулиш увидел уже в спектакле "Поминальная молитва" по мотивам рассказов Шолом-Алейхема. Он вспоминает, что их с женой уже взяли на работу в театр, но поскольку у них был маленький ребенок, то они еще не успели посмотреть "Поминальную молитву".

"Мы сильно опаздывали, прибежали. И когда начался спектакль, это был такой катарсис! Там Виктория Николаевна играла Голду, это была ее лучшая роль. Думаю, что это был лучший спектакль. Его ставили и в Киеве, и в Ленкоме, но у нас была самая лучшая постановка", – вспоминает Кулиш.

На страничке театра в Facebook Александр Кулиш написал: "Сколько раз видел, как Голда умирает на сцене, но Саша Вирченко подхватывал ее в темноте и она оживала. Отдыхайте".

Также он вспоминает, что Виктория Николаевна полностью отдавалась своей роли. После окончания спектакля она выглядела изможденной. Но стоило выйти на "бис", на поклон к зрителям, как актриса вновь преображалась.

25 лет играла Голду

Ольга Солонецкая, актриса Харьковского драматического театра, вспоминает, что когда она пришла в театр, примерно в 1992 году, то Виктория Тимошенко уже была ведущей актрисой.

"Она была очень интересной актрисой и женщиной. В молодости она играла роли главных героинь, полтеатра были в нее влюблены. Она была очень интересная, голубоглазая женщина. Помню, что меня вводили в спектакль "Поминальная молитва". Этот спектакль был визитной карточкой театра. И Виктория Николаевна играла там Голду лет 25. Она получила эту роль когда еще была молодой, и играла вплоть до карантина в 2020 году. Другие актеры в спектакле менялись, а она одна играла Голду.

Мы, актеры, уже получившие звания, и народные, и заслуженные, приходили смотреть этот спектакль. Там такая сцена, когда рожает ее старшая дочь. Мы стояли за кулисами и смотрели. В зале был полная тишина, некоторые там даже плакали", – рассказывает Солонецкая.

В последние годы здоровье актрисы уже было не очень крепким. Но все равно она приходила в театр с палочкой и играла в спектакле "Клинический случай".

Была человеком с большой буквы

Судьба Виктории Тимошенко была тяжелой, она пережила огромное горе. В 90-х годах трагически ушел из жизни ее единственный сын. Она не была на его похоронах. Потому что в те дни театр должен был ехать на гастроли в Ялту, все билеты были уже распроданы. Режиссер театра был очень требовательный человек, для него актер мог не прийти на спектакль только в одном случае – если он умер.

И Виктория Николаевна поехала на гастроли. Она играла в спектакле-комедии "Сумасшедший дом" роль матери. У нее были слова там: "Ой, мой сын, ой, мой сын". Она произносила их, а из глаз капали слезы.

После смерти своего сына она занималась воспитанием внука.

После того как не стало режиссера Александра Барсегяна, Виктория Николаевна стала менее востребованной. В театр стали приглашать более молодых актеров.

Виктория Николаевна была очень порядочным человеком, она никогда не участвовала в театральных конфликтах. Это был человек с большой буквы.

Виктория Тимошенко запомнилась по таким ролям, как София Ивановна "Старая дева" Н. Птушкиной, Мадам Сивель "Моя парижанка" Р. Ламуре, Феклоа Ивановна "Женитьба" Н. Гоголя, Нана "37 открыток" М. Маккивера и др.