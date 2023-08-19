Дважды возвращался на фронт после ранений: на Запорожском направлении погиб актер Алексей Хильский. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины на Запорожском направлении.

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Алексей дважды возвращался на фронт после ранений. Об этом сообщила его супруга, актриса Надежда Хильская.

Она уточнила, что Алексей погиб во время выполнения боевого задания.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", – отметила Надежда Хильская.

Алексей проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ на должности главного сержанта взвода разведроты. Он был одним из опытнейших бойцов этого элитного подразделения.

Он участвовал в наступлении на Херсоне, а затем защищал родную землю в Бахмуте и Соледаре. На фронте Алексей дважды получал ранения. Однако каждый раз, подлатавшись и переведя дух, Хильский возвращался туда, где горячо.

После победы он хотел вернуться к своей основной профессии.

Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 в городе Каменское. До войны он много снимался в кино и популярных сериалах, среди которых: "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождая от врага Херсонщину, в боях погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ровно. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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