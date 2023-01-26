Джонсон: переговоры с Россией можно начать после того, как ВСУ освободят все территории

Война в Украине закончится только тогда, когда российская армия будет разгромлена и откинута за украинские общепризнанные границы. И только после этого можно начинать переговоры с РФ.

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Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона. Он назвал единственный способ достичь мира.

"Конфликт закончится тогда, когда Путин потерпит поражение, и единственный способ достичь этого — это вооружить украинцев тем, что им нужно, чтобы они смогли разрушить "сухопутный мост". Только после этого можно начинать переговоры", — подчеркнул Борис Джонсон.

Он подчеркнул, что возвращение "сухопутного моста" между Донбассом и Крымом под контроль Украины имеет важное значение.

"Я однозначно вижу путь к победе, но надо продолжать движение. Я думаю, что россияне однозначно начнут наступление. Надо позаботиться, чтобы оно провалилось и украинцы смогли бы отстаивать свою территорию, особенно так называемый "сухопутный мост" между Донбассом и Крымом. Эту землю нужно освободить в первую очередь", – сказал Джонсон.

Напомним, 22 января, в День Соборности Украины Борис Джонсон прибыл в Киев. Он поехал в Бучу и Бородянку Киевской области, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Джонсон заявил, что страны-союзники помогут Украине выиграть войну, развязанную Россией.

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