Джонсон заявил, что Путин войной приблизил членство Украины в НАТО, и рассказал о "сигнале" России от Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, развязав полномасштабную войну, кремлевский диктатор Владимир Путин приблизил Украину к вступлению в НАТО. Политик уверен, что эти события также укрепили единство Альянса изнутри.

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При этом Джонсон отметил, что до вторжения РФ членство Украины в Североатлантическом Альянсе даже не обсуждалось. Об этом экс-премьер рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам Джонсона, в НАТО не было достаточно людей, кто мог бы поддержать членство Украины в Альянсе. Однако было много тех, кто выступал против таких планов.

"Нашёлся один человек, который сделал невероятное дело для приближения членства Украины в НАТО – это Владимир Путин", – заявил Джонсон.

Кроме того, политик считает, что своими агрессивными действиями российский диктатор укрепил НАТО и приблизил вступление Украины в Альянс. В то же время Джонсон уверен, что Путин не решится на применение ядерного оружия, потому что понимает, что сразу же получит ответный удар.

Джонсон подчеркнул, что в случае ядерной угрозы от РФ, Запад вынужден будет нанести ответный удар.

"Если Россия применит ядерное оружие, то Путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации, а все государства, которые не определились с позицией и этим позволяют России чувствовать, что не все против нее. Как только Путин сделает что-то такое, он их всех потеряет. В случае ядерный удар, я считаю, Запад, будет вынужден нанести ответный удар. И мы это Путину сообщили", – объяснил Джонсон.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Джонсон предрек Украине в 2023 году победу в войне с Россией. Он выразил уверенность, что Путин проиграет.

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