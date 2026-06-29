Единственное топливо, которое сегодня долетает в Крым, находится в баках украинских дронов. Была сожжена последняя труба, по которой туда поставлялся бензин.

Видео дня

Сейчас попробую объяснить, как мы замкнули полуостров кольцом и почему "остров" уже не метафора.

Смотрите, что произошло. Наши дроны нанесли удар по Славянскому НПЗ. Это Кубань, материковая Россия. Завод горит, пожар зафиксировал даже спутник NASA.

Но главное – не пожар. Главное – что это за завод, ведь именно он поставлял топливо в оккупированный Крым. Одна из последних артерий, по которым бензин поступал на полуостров извне.

А теперь сложим картинку: внутри Крым мы уже отрезали, мосты под ударом, паромная переправа остановилась, в самом Крыму чрезвычайное положение и ноль бензина для людей.

Теперь мы выбиваем то, что осталось снаружи, – заводы на материке, которые могли бы его спасти.

Понимаете, что это значит?

Главные истории дня

Крым теперь душат с двух сторон одновременно: изнутри перекрыт кислород, а снаружи горит последняя труба, которая могла бы его наполнить.

Кольцо замкнулось. Вот в чём горькая для Кремля ирония: Россия свозила в Крым топливо колоннами, паромами, цистернами, качала, везла, заправляла свой трофей, а сегодня дело дошло до абсурда.

Единственное, что стабильно долетает до полуострова из-за его пределов, – это наши дроны с полными баками. Вот она, новая реальность. Мы не пускаем в Крым ни одного литра их топлива. Зато наше топливо долетает туда каждую ночь.

Наш министр обороны сказал всё прямо ещё неделю назад: "Крым станет островом". Не в переносном смысле, а буквально. Отрезанным куском суши, к которому больше нечем подвезти средства к существованию.

И сегодняшняя ночь – ещё один шаг к этому "острову", ведь когда горит даже завод на материке, который должен был его снабжать, – спасать полуостров становится просто нечем.

россия все эти годы качала в Крым своё топливо, как в вечный колодец, а теперь единственное топливо, которое долетает туда, – в баках наших дронов, и оно везёт не бензин, оно везёт "обратный отсчёт".

Слава нашим воинам и Слава Украине!