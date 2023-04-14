Единственным бенефициаром является Россия – Буданов об утечке разведданных в США

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки секретных документов Пентагона, которая в последние дни доминирует в заголовках новостей мировых СМИ. Однако, по его словам, эта утечка не повредит отношениям между Украиной и США.

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Об этом Буданов сказал в интервью телеканалу ABC News. Он отметил, что информационная война такого рода не является чем-то новым.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования", – сказал Буданов.

Глава ГУР подтвердил, что общался со своими американскими коллегами сразу после того, как стало известно об утечке информации.

"У нас есть коммуникация с соответствующими службами в США, и буквально с первых часов мы начали общаться", – сказал Буданов.

Глава украинской разведки убежден, что "нет риска" того, что эта история повредит отношениям между растерзанной войной Украиной и Соединенными Штатами.

Он также не ожидает большого влияния утечки документов на ход войны.

"Если есть проблема, она будет решена. Если не будет проблем, то еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции", – сказал он в интервью.

Несмотря на то, что официальные лица США в частных разговорах предполагали, что успехи украинского контрнаступления будут скромнее прошлогодней молниеносной операции, вернувшей огромные территории под контроль государства, Буданов убежден, что украинские военные способны добиться успеха в долгожданном наступлении.

"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшее время это все увидят и почувствуют", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Офисе президента Украины заявили, что "слив" данных демонстрирует стандартную тактику страны-агрессора - Кремль стремится поколебать единство Запада, а еще подтолкнуть к тому, чтобы государства подозревали друг друга.

В то же время в Пентагоне заявили, что некоторые из обнародованных документов были подделаны.

В Государственном департаменте США заверили, что утечка секретных документов американского министерства обороны не повлияет на военную помощь Украине.

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