'Ее дома больше не существует': в оккупированном Мариуполе выгоняют на улицу пожилую женщину, которая живет одна с четырьмя внуками. Видео

В оккупированном Мариуполе российские захватчики продолжают издеваться над местными жителями. Они выгоняют на улицу пожилую женщину, которая сама воспитывает четырех внуков.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в своем Telegram. Он убежден, что такими действиями россияне совершают настоящий геноцид.

Подробности

Известно, что родители детей, которые живут с женщиной, исчезли во время блокады Мариуполя, а квартира сгорела. Сейчас ее дома, на улице Металлургов, не существует, его демонтировали еще в 2023 году.

"Квартиры нет, вся выгорела. Я даже фотографии не взяла, все сгорело. Я три года жду, с внуками своими блуждаю по всем квартирам. Сегодня меня выгоняют из квартиры, где я проживала. Куда мне идти, на свалку?" – спрашивает женщина.

У старушки не уцелело никаких документов, поэтому оккупанты не предоставляют ей ни компенсации, ни квартиры.

"Единственное, что дали – "пожить" в чужом жилье. Но теперь это жилье понадобилось россиянам. И все. Ее вместе с детьми просто выбрасывают на улицу", – написал Андрющенко.

Поэтому какая судьба ждет пенсионерку с четырьмя внуками – неизвестно.

Напомним, россияне в оккупированном Мариуполе отбирают квартиры украинцев, которые выжили во время бомбежек. Такой "отжим" даже при живых хозяевах, стал системной практикой. Так жестокое отношение со стороны россиян ощутил на себе 90-летний дедушка.

Как писал OBOZ.UA, жители временно оккупированного Мариуполя показали катастрофические проблемы с водой, которые устроили российские захватчики. Местные "коммунальщики" подают ее раз в два дня на несколько часов, однако потреблять ее невозможно – она цвета крови.

