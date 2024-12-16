Некоторые подробности удара по казармам Академии спецназа в Чечне.

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По данным Forbes, для рейда применялся дальнобойный беспилотник, созданный на базе спортивного самолета украинского производства "Аэропрокт А-22". Он был начинен взрывчаткой и пролетел со скоростью около 200 км/ч до своей цели около тысячи километров.

Кадры, снятые очевидцами в Грозном во время удара по базе ОМОН, показали новые детали ударного беспилотника. Так, летательный аппарат имел непрозрачные заглушки, закрывавшие прозрачное стекло вокруг кабины A-22.

Попадания в цель повлекло за собой огненный взрыв, при этом не было волны обломков, которой можно было бы ожидать от боеприпаса для дальнобойных ударов, таких как в британской Storm Shadow.

Между тем, тот факт, что двигавшийся на минимальной скорости огромный беспилотник беспрепятственно преодолел 1000 километров, наглядно демонстрирует "эффективность" российских средств ПВО. Считайте, что это была воздушная разведка для дальнейших, более эффективных ударов украинскими дальнобойными ракетами.