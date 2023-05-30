Прошел один год и девяносто четыре дня войны. Линия фронта за прошедшие сутки не изменилась. Зато продолжились взаимные обстрелы городов. Россияне стреляли по Киеву, а ВСУ – по военным целям оккупированного юга Украины.

Видео дня

Я уже сбился со счета сколько ракет и беспилотников запустили россияне по Киеву. Но то, что сразу бросается в глаза и то, что сильно отличает эти обстрелы от тех, что были еще несколько месяцев назад, так это возросшая эффективность украинской ПВО.

Раньше, еще в марте, она едва достигала 75 – 80%, а теперь она вот уже несколько недель составляет в среднем 92%. Это очень высокий показатель. Для примера скажу, что эффективность израильской системы "Железный купол" составляет 90%.

Это при том, что израильтяне, как правило, перехватывают достаточно примитивные ракеты "Кассам", сделанные в мастерских сектора Газа. А вот украинская ПВО поражает намного более совершенные российские крылатые и баллистические ракеты (включая хваленый "Кинжал").

Украинские эксперты часто сокрушаются по поводу того, что такая высокая эффективность ПВО дается очень дорогой ценой: запуск, например, одной ракеты от "Пэтриота" обходится в 2 млн долларов. Да, это дорого.

Но у меня есть и хорошие новости: во-первых, эти деньги тратят США, а не Украина. А во-вторых, россияне тратят еще больше! Так, например, она ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долларов, ракета Х-555 – 4 млн долларов, "Искандер" – 3 млн долларов, а Х-101 – 13 млн долларов. Если вы сравните экономическую мощь США и России, то у вас не должно возникнуть сомнений, кто при таких условиях выиграет это соревнование.

Я понимаю, что это плохое утешение для тех, на кого падают обломки сбитых ракет, или того хуже – долетают те 8% российских ракет и беспилотников, которые пока сбивать не удается. Но из меня вообще плохой утешитель, да, к тому же, война – явление максимально циничное. И в рамках этой циничной логики войны та аргументация, которую я привел выше, считается вполне убедительной. Впрочем, другой все равно нет…

Скажу лишь, что ко всему этому рассуждению я добавляю мое искреннее сочувствие всем жертвам этих варварских налетов и мою ненависть к тем тварям, кто их организует и осуществляет. Мне очень горько, что это делают мои бывшие соотечественники.

И я несказанно рад, что судьба была так благосклонна ко мне, что 10 лет назад, еще до Крыма и Донбасса я вынужден был бежать из России и теперь живу и являюсь гражданином Германии, то есть страны, которая помогает Украине противостоять этой кровавой Империи Зла. Я горжусь тем, что в нынешней высокой эффективности украинской ПВО, есть вклад и моей страны.

Сегодня российские СМИ и официальные лица продолжали начатую еще вчера кошачью свадьбу по поводу высказывания сенатора Линдси Грэма. Они вопили и визжали, пучили глаза и махали руками, то есть делали все те па, которые, по их мнению, положено делать человеку, находящемуся в состоянии праведного гнева.

Что же сказал сенатор-республиканец? По версии российских СМИ, он сказал: "Русские умирают <...> Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Разумеется, изнывающие от избытка собственного гуманизма и человеколюбия российские комментаторы (типа Марии Захаровой) тут же начали блажить: посмотрите с какими зверями мы воюем! Какие еще нужны аргументы, чтобы доказать бесчеловечность наших врагов! И т.д.

Конечно же, это была неудачная склейка. Конечно же, контекст был другой. Конечно же, уже украинская сторона и сам сенатор это все прокомментировали и объяснили. Но! Господа российские гуманисты! Вы, видимо, ни разу не видели передач господина Соловьева! А если бы вы их видели, то вы бы так не усердствовали в обличании американского сенатора.

Есть старая (еще советская) поговорка: "Кто в армии служил, тот в цирке не смеется." Так вот я бы ее перефразировал следующим образом: "Кто слышал генерала-депутата Бурулева (тоже, кстати, как и Грэм – члена парламента), тот на Грэма не обижается". Или вам зачитать избранные места из высеров Димона Медведева? Или показать как Соловьев орет, что нужно немедленно начать атомные бомбардировки Лондона?

Или вы забыли знаменитые пассажи Антона Красовского о том, что украинских детей нужно топить? Что вы говорите? Он был отстранен от эфира и даже извинился? Да, да, конечно. Но только вернувшись в эфир, он немедленно опять повторил то же самое и весело захохотал. И его собеседники – тоже…

Видимо пассаж господина Красовского тем выгодно отличается от смонтированной фразы Линдси Грэма, что он не предусматривает вообще никаких инвестиций в смерть украинских детей. Он предлагает их просто топить. Голыми руками.

Не знаю как сенатор Грэм, а я бы считал хорошей идеей лишить г-на Красовского импортных лекарств от СПИДа (которым он, по его собственному признанию, страдает). Это было бы справедливо, с учетом его антизападных позиций, и (также как утопление детей) не требует никаких инвестиций. Пусть лечится подорожником и заговорами. И наслаждается при этом величием России и ее национального лидера.

И вообще: если бы российские комментаторы смотрели хоть на полшага вперед, то они бы увидели, что в США начинает раскручиваться маховик президентской избирательной кампании. И что пожалуй единственный шанс у России избежать поражения в войне с Украиной – это получить в результате этой кампании президента, который захочет быть более уступчивым по отношению к России.

Поскольку победа Байдена не дает ни малейших шансов на это, то остается лишь надеяться на победу республиканцев. При таких обстоятельствах начинать травлю влиятельного сенатора-республиканца – контрпродуктивно (как любит выражаться Песков). Это значит настраивать против себя элиту республиканской партии и тем самым снижать вероятность того, что республиканский президент будет более лоялен к России, чем демократ. Впрочем, надеяться на то, что Россией управляют рациональные люди уже не стоит. Эти кровавые клоуны давно не подают никаких признаков наличия рассудка. Все, что несет Нарышкин, Патрушев, Медведев и их вождь Путин – это уже давно набор слов и гомерический трэш. Они буквально повторяют тех карикатурных русских автократов, которые населяют третьеразрядные голливудские боевики.

О сколько еще должно погибнуть людей, чтобы эти долбо… люди, которые являются оскорблением человечества, все-таки сели на скамью подсудимых! Но так или иначе: они там окажутся. Потому что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!