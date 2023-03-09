Его не дождались домой жена и маленький сын: в боях за Бахмут погиб львовский пластун Павел Петрущак. Фото

В боях за Украину возле Бахмута Донецкой области погиб львовский пластун, "Лесной Черт" Павел Петрущак. Он был активным участником Революции Достоинства и с первых дней полномасштабного вторжения ушел на фронт разведчиком.

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Печальное известие сообщили в Facebook организации "Пласт Львов". Война унесла жизни Героя 3 марта 2023 года.

Петрущак был членом "Пласта" с 2008 года, всегда отличался оптимизмом и взвешенным взглядом на решение проблем. В 2013 году подал заявление в "Великое Племя Лесных Чертей" и стал поклонником шалаша. Активно пластовал до 2016, после чего сделал паузу в деятельности из-за прохождения срочной службы на флоте, которую проходил в Измаиле, в войсках береговой охраны. Потом работал помощником машиниста.

"Друг Павел запомнится всем, кто его знал, искренней улыбкой, взвешенностью, простотой подхода к жизни и сложным вещам, человеком, с которым всегда было приятно проводить время", – отметили в организации.

У Героя остались супруга Виктория и сын Давид. Похоронят Павла в пятницу, 10 марта. Прощание пройдет в Гарнизонном храме Львова.

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