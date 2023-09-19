Его не дождались с фронта сын и дочь: в боях за Украину погиб защитник из Полтавщины. Фото

Украина понесла очередную утрату на войне с российским агрессором. Под минометным огнем противника на Луганском направлении погиб 48-летний Михаил Рожнятовский.

Трагическое известие сообщили в городском совете Лубнов Полтавской области, откуда погибший герой был родом. Михаила воспитывала бабушка, а после окончания учебы он работал в охранных структурах государственного и частного сектора.

На войне мужчина был гранатометчиком механизированного батальона. Он мужественно выполнял свой долг, но родные сын и дочь не дождались отца с фронта.

Прощание с телом Михаила прошло в родном городе, тело защитника встречали на коленях. Вечная память и слава!

Как сообщал OBOZREVATEL, за Украину погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Гаврилов из Хмельницкой области. Молодой воин, уже имевший за плечами опыт службы, на фронте командовал взводом батальона особого назначения.

Не только украинские граждане отдают жизнь за нашу свободу – на фронте оборвалась жизнь еще одного грузинского добровольца Закро Шубитидзе. Он был лидером 4-й группы "Грузинского легиона".

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