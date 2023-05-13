Экипаж погиб: появилось видео момента падения второго истребителя в Брянской области

В России подтверждено падение второго истребителя российской армии в Брянской области. Обломки Су-35 обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области.

Видео дня

Экипаж истребителя погиб. Видео падения Су-35, снятое очевидцами, появилось в сети.

"Момент крушения второго истребителя ВКС России — Су-35. Его обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области. Видео снято с фермы неподалёку. Экипаж погиб", – пишет популярный российский паблик.

Ранее сообщалось, что за день в Брянской области разбились четыре единицы армейской авиации РФ: два вертолета Ми-8, а также штурмовики Су-34 и Су-35.

Один из вертолетов упал в районе Клинцов, второй – возле деревни Волкустичи Унечского района. Су-34 догорал в Истровке Стародубского муниципального округа, Су-35 же рухнул в селе Шкрябино.

Все члены экипажей погибли на месте.