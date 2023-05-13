Экипаж погиб: появилось видео момента падения второго истребителя в Брянской области
В России подтверждено падение второго истребителя российской армии в Брянской области. Обломки Су-35 обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области.
Экипаж истребителя погиб. Видео падения Су-35, снятое очевидцами, появилось в сети.
"Момент крушения второго истребителя ВКС России — Су-35. Его обнаружили в селе Шкрябино Стародубского района Брянской области. Видео снято с фермы неподалёку. Экипаж погиб", – пишет популярный российский паблик.
Ранее сообщалось, что за день в Брянской области разбились четыре единицы армейской авиации РФ: два вертолета Ми-8, а также штурмовики Су-34 и Су-35.
Один из вертолетов упал в районе Клинцов, второй – возле деревни Волкустичи Унечского района. Су-34 догорал в Истровке Стародубского муниципального округа, Су-35 же рухнул в селе Шкрябино.
Все члены экипажей погибли на месте.
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