Экс-лидер запрещенной партии 'Русский блок' помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону: всплыли детали

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего лидера запрещенной в 2014 году партии "Русский блок" Александра Свистунова, сотрудничающего с Россией. Он помог ФСБ найти и завербовать агента, который в дальнейшем скорректировал воздушную атаку окупантов по Яворивскому полигону в марте 2022 года.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Так, в июне 2022 года контрразведчики задержали завербованного Свистуновым корректировщика во Львове.

Он познакомился с ним, когда жил во Львове. Корректировщиком оказался местный житель, бывший сотрудник советского КГБ.

В настоящее время задержанный находится под стражей, а Свистунов с 2023 года скрывается во временно оккупированном Крыму.

Оттуда он продолжает публично восхвалять режим кремлевского диктатора Владимира Путина и военные преступления оккупантов против украинцев, регулярно публикует в собственном телеграмм-канале прокремлевские сообщения с оправданиями вооруженной агрессии РФ и захвата части территории Украины.

Кроме того, Свистунов – частый гость оккупационного медиа News Front, созданный россиянами в Крыму для распространения своей пропаганды.

СБУ сообщила ему о подозрении по двум статьям: пособничество государству-агрессору и оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 05:35 13 марта 2022 года российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине. Противник попал в Международный центр миротворчества и безопасности.

– Ракетный удар войск РФ по Международному центру миротворчества и безопасности (бывший Яворовский полигон) во Львовской области привел ко многим жертвам среди военных и гражданских. Официально подтверждены смерть 35 и ранения 134 человек.

– Впоследствии стало известно, что погиб 61 человек, а еще 160 были ранены.

– Во Львове 15 марта простились с погибшими в Международном центре миротворчества в результате ракетной атаки России.

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