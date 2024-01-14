Экс-мер Владивостока пошел на войну против Украины: год назад ему дали 16,5 лет тюрьмы за коррупцию. Фото

Бывший мэр российского города Владивосток Олег Гуменюк заключил контракт с минобороны и отправился в Украину участвовать в путинской "СВО". Так он решил избежать тюремного срока в деле о коррупции, по которому его отправили за решетку на 16,5 года.

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Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на его адвоката Александра Китаева. В российских пабликах также показали фото 56-летнего экс-чиновника в военной форме и с автоматом в руках среди других военнослужащих ВС РФ.

"Согласно выданному предписанию, он 22 декабря (2023 года) должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", – заявил адвокат.

Известно, что Олег Гуменюк отбывал наказание в ИК-27, расположенной в поселке Волчанец Приморского края РФ.

В ноябре 2023-го в российских изданиях уже писали о том, что осужденный экс-чиновник уехал на войну, но тогда Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) отрицала эту информацию.

Гуменюк занимал пост мэра Владивостока с апреля 2019-го по май 2021 года. В начале 2023-го его приговорили к 16 с половиной годам колонии и штрафу в 150 млн руб. по делу о получении взятки (от похоронного муниципального предприятия "Некрополь") в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Когда уже шла война против Украины, в мае прошлого года, Приморский краевой суд смягчил ему наказание до 12 лет колонии строгого режима. Но отбывать и этот срок он не будет, поскольку заключил контракт на военную службу с минобороны РФ.

Сами россияне подчеркивают, что Гуменюк – четвертый глава Владивостока, которого приговорили к лишению свободы. Но ни один из других осужденных бывших мэров не заявлял о желании пойти на путинскую войну.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине ликвидировали экс-главу полиции Екатеринбурга Игоря Трифонова. Российский правоохранитель был приговорен к 9,5 годам колонии за хранение оружия и получение взятки.

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