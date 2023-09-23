Экс-начальника 'Роскосмоса' Рогозина сделали 'сенатором' оккупированного Запорожья: что известно

Экс-начальника "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был сделан "сенатором" временно оккупированной части Запорожской области. Его назначил коллаборант и пособник российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Евгений Балицкий.

Такое решение было принято в субботу, 23 сентября. Об этом сообщили российские СМИ.

Тем временем кремлевские пропагандисты вспомнили о некогда записанном Рогозином видео, где он цитирует повесть Николая Гоголя. Они уже связали назначение "сенатором" с тем, что Рогозин якобы это "предчувствовал".

Сам экс-начальник "Роскосмоса", комментируя это видео, заявил, что "самая судьба" его направила, оговорившись за Фрейдом, "В Запорожскую землю".

Информация о том, что Рогозин может получить место в верхней палате российского парламента, Совете Федерации, впервые появилась в российских СМИ еще 17 сентября.

Ранее Рогозина пристраивали то "уполномоченным представителем", то "министром с присоединенных (оккупированных - ред.) территорий".

Видео дня

В конце декабря 2022 года во временно оккупированном Донецке "бавовна" накрыла комплекс "Шеш-Беш", где праздновал день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

После "бавовны" в Донецке 21 декабря российские пропагандисты заявили, что один из обломков снаряда попал Рогозину в позвоночник и врачи в Ростове-на-Дону якобы не смогли его вытащить. Поэтому россиянину пришлось перевезти в Москву и проводить консилиум для дальнейшей медицинской помощи. Впоследствии Рогозин опубликовал фото из больницы, а еще отправил президенту Франции Эммануэль Макрону осколок со своего позвоночника и пригрозил ответственностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Telegram-канал "Досье шпиона", ссылаясь на источники, написал, что прилет по заведению, где праздновал день рождения Рогозин, мог устроить владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Так, снаряды по ресторану были выпущены с позиций "вагнеровцев" вблизи Марьинки.

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