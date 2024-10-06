Экс-председатель Хмельницкого МСЭК после тюрьмы мобилизовался в ВСУ

Экс-глава Хмельницкой городской медико-социальной экспертной комиссии, врач-травматолог Любомир Завялец, осужденный за коррупцию, выразил желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Из-за этого его досрочно освободили из следственного изолятора.

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Об этом говорится в решении Хмельницкого горрайонного суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что желание присоединиться к рядам украинской армии осужденный озвучил, находясь в Хмельницком СИЗО.

Как говорится в постановлении, руководство изолятора обратилось в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении Завяльца. Фемида определила, что фигурант – пригодный к воинской службе, находится в хорошем здравии, имеет надлежащий уровень физической подготовки и еще три года до предельного мобилизационного возраста. В итоге, ходатайство руководства СИЗО было удовлетворено.

Экс-руководителя МСЭК перевели в Нацгвардию, которая будет сопровождать его в воинскую часть, с которой осужденный заключил контракт. Если бы не мобилизация, он должен отбыть в заключении дополнительный год и четыре месяца.

В то же время, согласно решению суда, командир воинской части будет осуществлять надзор за Завяльцем. По условиям, ему запрещено покидать воинскую часть или выезжать с места дислокации без предварительного разрешения командира. Решение вступило в силу 30 сентября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– 5 октября сотрудники ДБР задержали Крупу. Ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

– Ранее СБУ разоблачила в Харькове преступную группу из 13 человек, в которую входили чиновники МСЭК. В частности, в организации схемы участвовал глава комиссии в областном центре. За взятки он помогал мужчинам избегать призыва, оформляя фальшивые справки об инвалидности.