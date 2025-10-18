Экс-руководитель ЦРУ назвал два условия победы Украины в войне против РФ

Украина способна победить в войне с Россией при двух условиях. Заставить Москву остановиться могут значительные потери на поле боя и продолжение украинской кампании по уничтожению составляющих российских ВПК и нефтеперерабатывающего сектора в глубине государства-агрессора.

Об этом заявил бывший руководитель ЦРУ в Центре борьбы с терроризмом, руководитель Центра киберопераций и информационных операций Роберт Данненберг в комментарии телеканалу "Эспрессо". Потоки гробов в Россию и увеличение очередей на заправках, где все реже можно будет найти бензин, уверен он, заставят российское население давить на Кремль с требованием завершить войну.

Данненберг назвал два условия для победы Украины в войне

Вопреки распространенному мнению о том, что любые протесты в РФ невозможны, а Кремлю глубоко плевать на то, насколько плохо будет жить российское население, Данненберг убежден в обратном. Он считает, что Украина может победить в войне, если продолжит наносить масштабные потери российской армии на поле боя и атаковать объекты российского военно-промышленного комплекса и нефтепереработки.

"За последние несколько месяцев способность Украины наносить удары по энергетическим объектам на территории Российской Федерации существенно возросла. С самого начала этой войны Путин пытался скрыть ее от собственного населения, создавая иллюзию, что все происходит по плану в рамках так называемой "специальной военной операции". Однако, когда для российского общества становится все более очевидным, что война достигает территории самой России, будь то из-за вторжения в Курскую область или из-за ударов в глубоком тылу, которые влияют даже на возможность рядовых россиян покупать топливо, эта реальность меняет восприятие войны и саму динамику конфликта", – аргументировал свое убеждение экс-руководитель ЦРУ.

Главная задача, по его мнению, заключается в том, чтобы заставить россиян "осознать цену агрессии Путина".

"Считаю, что есть два ключевых фактора успеха Украины: первый — продолжать наносить значительные потери российским силам внутри Украины; второй – переносить борьбу на территорию Российской Федерации, чтобы заставить российское общество осознать цену агрессии Путина", – добавил Данненберг.

Как писал OBOZ.UA, по данным разведки, Кремль может стать зависимым от импорта топлива, ведь украинские удары по российским НПЗ уже уничтожили половину отрасли. До конца этого года Россия рискует потерять еще больше – до 60% собственных мощностей по переработке нефти и станет зависимой от импорта топлива. Несмотря на попытки искать помощь в Беларуси, Китае или Индии, реального спасения Москва может и не дождаться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!