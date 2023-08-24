Эксглава ЦРУ: в конце концов, Путин пойдет на переговоры и выполнит все требования

Российский диктатор Владимир Путин, в конце концов, заберет свои войска из Украины и не только пойдет на переговоры, но и выполнит все требования, которые ему предъявят. Путину не удастся пересидеть Украину и Европу из-за разрушительных последствий войны, которую он развязал против нашей страны.

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Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 каналу. Он отметил, что проигрышу Путина посодействуют также санкции, наложенные на Россию, наносящие немалый ущерб стране-агрессорке.

Петреус подчеркнул, что удавка вокруг "шеи" России продолжает затягиваться. И хотя РФ пытается всячески обойти санкции, ей это плохо удается. Запад создал коалицию финансовых экспертов, которая занимается определением этих путей обхода.

Сейчас Россия начинает реально ощущать влияние введенных санкций – это и ограничение максимальной цены для российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель, и импортозамещение европейскими странами российского газа и других энергоресурсов, констатирует Дэвид Петреус.

Бывший глава ЦРУ добавил, что в России происходит отток капитала, а также отсутствуют иностранные инвестиции. Соединенным штатам и партнерам нужно и дальше "медленно затягивать узел". Сделать так, чтобы Россия была еще больше ограничена финансово, а ее экспорт так и оставался внутри страны.

"Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов Путин пойдет на переговоры, заберет свои войска и выполнит все требования",– подчеркнул Петреус.

Он также прокомментировал опасения Запада, что раскол России в случае поражения несет угрозу. Ведь есть предположение, что после победы Украины РФ разделится на несколько небольших стран.

"Россия может распасться на несколько государственных образований, как это было в Советском Союзе, когда мы получили будто чудом все те независимые страны. Но в таком случае возникает очень много вызовов, и я знаю, что есть очень масштабные исследования, изучающие эти центробежные процессы, которые могут привести к развалу федерации", – отметил Петреус.

Бывший глава ЦРУ отметил, что развал России несет в себе как много плюсов, так и достаточно минусов. Он сказал, что не знает, получит ли Запад "преференции" от этого процесса.

В то же время он подчеркнул: следует понимать, что угроза России для стран Европы в плане безопасности уменьшилась в разы благодаря ВСУ, которым помогают США и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Госдепа США Мэттью Миллер ранее заявлял, что Украина должна самостоятельно принимать решения по любым переговорам с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, уважающего территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это.

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