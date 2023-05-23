Экс-офицер ФСБ, актер, музыкант: идентифицированы четыре добровольца РФ, прорыв которых в Белгородскую область вызвал панику

В России идентифицировали уже четырех "диверсантов", которые 22 мая проникли в Грайворонский округ Белгородской области. Так, одним из них оказался Алексей Левкин, объявленный в России розыск.

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Об этом сообщают российские СМИ. Пока неизвестно, где находится Левкин и что ждет участника добровольческой группировки.

Когда именно появилась карта Левкина в базе данных не уточняется, однако, вероятно, это произошло уже давно. В 2018 году суд в Москве издал решение о заочном аресте Левкина по обвинению по статьям о "создании экстремистского сообщества" и "пробуждении ненависти или вражды".

Сам Левкин является членом "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который вместе с легионом "Свобода России" отвечают за действия в Белгородской области. В телеграмм-канале Thule Signal, предположительно принадлежащем Левкину, сообщалось, что он находится в розыске еще с 2017 года.

В понедельник "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео с Левкиным, которые якобы были сняты "с белгородских полей". Русские журналисты смогли идентифицировать некоторых участников вооруженной группы на основе видеороликов, опубликованных в понедельник в телеграмм-каналах. В частности, издание Astra отметило, что среди диверсантов были бывший актер Кирилл Канахин и бывший офицер ФСБ Илья Богданов. Позже российские СМИ назвали имя еще одного – это 41-летний Алексей Долгов из легиона "Свобода России".

"Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Свобода России" являются формированиями, состоящими из граждан России и участвующими в боевых действиях на стороне Украины. Представители украинской разведки подтверждали, что бойцы этих подразделений вторглись в Белгородскую область. Офис президента Зеленского заявил, что они не имеют прямого отношения к событиям в Белгородской области.

Российская сторона не сообщала о завершении боевых действий и выталкивании "диверсантов" из Белгородской области. В регионе введен режим контртеррористической операции.

Ранее разведка Британии объяснила последствия прорыва ДРГ в Белгородскую область. Так, разведка заявила, что страна-агрессор РФ сталкивается с растущей многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, потерями боевых самолетов, атаками самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь еще и прямыми партизанскими действиями.

Как писал OBOZREVATEL, 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы продолжении "зачистки территории" от ДРГ. Он признал, что местным жителям пока не следует возвращаться домой.

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