Экспертов МАГАТЭ не пустили в некоторые залы энергоблоков ЗАЭС

Оккупационные войска России на временно захваченной Запорожской АЭС запретили экспертам Международного агентства по атомной энергии проверить реакторные залы трех энергоблоков станции. Это произошло впервые после оккупации россиянами Энергодара.

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Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси в среду, 3 января. Его заявление процитировала пресс-служба агентства.

"В течение последних двух недель экспертам не разрешали получить доступ к реакторным залам блоков 1, 2 и 6. Это первый случай, когда экспериментам МАГАТЭ не был предоставлен доступ в реакторный зал блока, который находился на холодной остановке", – отметил он.

Гросси подчеркнул, что именно в реакторных залах находится активная зона реактора и отработанное топливо. Команда экспертов МАГАТЭ и дальше будет запрашивать доступ для проверки залов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в течение последней недели оккупанты ограничивают доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в частности, к помещениям третьего, четвертого и шестого блоков. Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированный еще на 19 декабря 2023 года доступ к крышам реакторов, который не состоялся из-за заявленных оккупантами "размышлений безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР отметили, что российские оккупанты на временно оккупированной ЗАЭС продолжают терроризировать украинский персонал станции. Несколько сотен человек заставляют получить российские паспорта и подписать контракты с "Росатомом".