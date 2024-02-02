Эквадор хочет передать Украине советскую военную технику: в России истерически отреагировали

Власти Эквадора приняли решение передать Соединенным Штатам военную технику советского производства для использования в Украине. Министерство иностранных дел России в пятницу осудило это инициативу и назвало ее "безрассудным" нарушением контракта.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона об обмене того, что оно называет "украинским и российским металлоломом", на современное американское оборудование стоимостью 200 миллионов долларов.

США заявили, что оружие, которое они получат из Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить наши Вооруженные силы.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что решение Эквадора было принято под давлением "внешних сил".

"Такое безрассудное решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением со стороны внешних заинтересованных сторон", – сказала она.

"Наши партнеры хорошо осведомлены о положениях контрактов, которые включают в себя обязательство использовать поставляемое оборудование в заявленных целях и не передавать его третьему лицу без получения соответствующего согласия российской стороны", – добавила она.

Власти Эквадора заявили, что Москва не рекомендовала обмен техники, но они считают, что в любом случае имеют на это право.

Как сообщал OBOZ.UA, с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Эквадор занимал последовательную проукраинскую позицию. В частности, на мероприятиях инаугурации новоизбранного лидера Аргентины Хавьера Миллея президент Эквадора Даниель Нобоа встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, где подтвердил приверженность своего государства дружеским отношениям с Украиной.

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