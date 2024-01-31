Электронные повестки, ограничения для уклонистов и перемены для украинцев за границей: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

В Кабинете Министров Украины завершили работу над усовершенствованием нового законопроекта о мобилизации: 30 января после утверждения правительством текст, который может стать законом, передан в Верховную Раду Украины. К работе над усовершенствованием законопроекта, как отметили в Минобороны Украины, привлекались также представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В оборонном ведомстве заверили, что обновленный текст "определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных". Что это значит для украинцев на практике и какие нововведения после принятия нового законопроекта в его текущем виде ждут граждан Украины, разбирался OBOZ.UA.

Новый законопроект о мобилизации: основные принципы

В случае принятия предложенного правительством законопроекта на законодательном уровне будет утвержден минимальный размер денежного обеспечения для военнослужащих в 20 тысяч гривен. При этом на период военного положения они будут получать дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

Еще одно нововведение: после принятия закона будет определен четкий срок службы во время действия правового режима военного положения.

В армию не будут призывать людей с инвалидностью любой группы. А добровольцы по мобилизации получат отсрочку сроком на два месяца. За это время они должны подготовиться к призыву и завершить срочные дела дома.

Нормирует новый закон и вопросы отпусков для военных во время войны. Пока продолжается военное положение, каждый военнослужащий имеет право на ежегодный основной отпуск. Если его предоставляют частями, каждая из частей не может быть меньше 15 календарных дней.

Для военных, побывавших во вражеском плену и после освобождения решивших продлить службу в армии, законопроект предлагает утвердить дополнительный отпуск сроком на 90 дней – с сохранением денежного обеспечения.

В правительстве также предлагают упростить процедуру обновления данных военнообязанных граждан. После утверждения законопроекта, украинцам не придется идти с этой целью в терцентры комплектования и соцподдержки. Альтернативой станет онлайн-обновление в личном кабинете на базе реестра военнообязанных "Оберіг" или в ЦПАУ.

Уберут действующую норму об обязательном получении военнообязанного разрешения ТЦК на переезд в другой город. После переезда нужно будет стать на учет уже по новому адресу.

Важным нововведением станет также утверждение на законодательном уровне обязательной военной военной подготовки для мобилизованных граждан. Она будет длиться от 2 до 3 месяцев. Так авторы закона стремятся избежать ситуаций, когда неподготовленные гражданские после мобилизации сразу могут оказаться на передовой.

Государственные служащие могут потерять право на отсрочку от мобилизации. Бронь они будут получать на общих началах. Определены законопроектом категории "Б" и "В" - 50% от военнообязанных в конкретном госоргане.

Бронь от мобилизации получат председатели городских, поселковых советов, территориальных громад. А вот среди военнообязанных представителей органов местного самоуправления можно забронировать не более 50%.

Законопроект также предлагает отменить срочную службу. Вместо нее в Украине могут ввести базовую военную подготовку продолжительностью до 5 месяцев. Будут проходить ее украинцы в возрасте 18-24 года, которые смогут самостоятельно выбирать время для прохождения. При этом законопроект предполагает, что на время прохождения гражданином базовой военной подготовки за ним сохраняется его рабочее место.

Призывной возраст может быть снижен с 27 до 25 лет.

Законопроектом предлагается введение отправок повесток в электронный кабинет призывника. После утверждения законопроекта военнообязанные граждане Украины будут обязаны зарегистрировать такие электронные кабинеты и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВВК.

И, что очень важно, в случае принятия законопроекта, наконец будет урегулирован вопрос увольнения с военной службы военнослужащих, уже задействованных в отпоре вооруженной агрессии РФ. Основанием для увольнения определена непрерывная служба во время действия режима военного положения в течение 36 месяцев.

Уклонение от мобилизации: как будут наказывать

В случае принятия текущей редакции законопроекта военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, предлагают наказывать. Какие именно ограничения на них будут налагаться, будет решать суд.

В частности, уклонистам могут временно ограничить право на выезд за пределы Украины. Среди предлагаемых "санкций" – временное ограничение гражданина в праве управления транспортным средством.

Военнообязанного гражданина, уклоняющегося от мобилизации, также может ожидать арест, наложенный на деньги и ценности, находящиеся на счетах или на хранении в банках, других финансовых учреждениях, у небанковских поставщиков платежных услуг.

Арест может быть наложен и на электронные деньги на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах депозитарных учреждений.

После соответствующего требования ТЦК суд должен рассмотреть его в течение 15 дней. На подачу жалобы на отказ в открытии дела у военкоматов есть 10 дней.

В случае если стороны не явились в суд, предлагается рассмотрение дела в письменной форме.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока уклоняющийся от мобилизации человек не выполнит требования ТЦК относительно выполнения обязанностей военнообязанного или резервиста.

Военнообязанные украинцы за границей: что нового

Для военнообязанных украинцев, находящихся за границей и не имеющих военно-учетных документов, предусмотрено введение ограничений в получении консульских услуг. Исключение предусмотрено только в том случае, если мужчина в возрасте от 18 до 60 лет обращается в дипломатическое учреждение для:

оформления удостоверения на возвращение в Украину;

получения консульских услуг в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершения нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершения действий по заявлениям граждан, находящихся под арестом, задержаных или лишенных свободы за границей.

Как и для военнообязанных внутри страны, так и для граждан Украины вне государства предлагается установить ограничения в случае, если они не явились в дипучреждение в течение 10 дней после получения требования.

На них, как и на уклонистов в Украине, предлагают распространить ограничение прав на выезд за пределы Украины, управление транспортными средствами, а также накладывание ареста на деньги и другие ценности.

Женщины и мобилизация: предлагает новый законопроект

Согласно тексту законопроекта, взятию на военный учет подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, где получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Предусмотрен также призыв или привлечение для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время женщин, состоящих на военном учете и согласившихся на это добровольно.

В мирное время женщин будут брать на военную службу или службу в военном резерве исключительно на добровольной основе – по контракту.

По желанию будут принимать военный учет женщин, имеющих специальность или профессию, близкую к одной из определенных Минобороны военно-учетных специальностей. При этом в законопроекте предусмотрен ряд профессий, на представительниц которых эта норма не будет распространяться.

Другие положения законопроекта: что еще важного

Правительственный законопроект помимо прочего предусматривает лишение права на отсрочку от призыва военнообязанных, жена (супруг, отец или мать) которых имеют инвалидность I или II группы и у которых нет других трудоспособных родственников.

Содержание трех и более несовершеннолетних детей дает право на освобождение от призыва – за исключением случаев, когда военнообязанный имеет задолженность по уплате алиментов.

Полицейских предлагают наделить правом задерживать и доставлять в военкоматы граждан, если они получили соответствующее обращение от ТЦК, Службы безопасности Украины и других органов.

Также предполагается, что военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет обяжут носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полиции или ГПСУ. Эта обязанность будет возложена как на граждан, состоящих на военном учете, так и на тех, кто с него снят.

Напомним, накануне, 30 января, Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Раду.

Сообщалось, что в первом чтении, по мнению главы фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии, его могут проголосовать в первом чтении уже 6 февраля. До конца месяца, надеется нардеп, закон будет проголосован в целом.