Ему было всего 22: на Закарпатье простились с сержантом-пограничником, погибшим в боях за Украину. Фото

На Закарпатье в селе Сасово похоронили украинского защитника Владислава Киша, который служил в Государственной пограничной службе. Парень погиб на фронте в Луганской области 20 марта 2023 года.

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Ему было всего 22 года. Трагедию подтвердила в Facebook пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ.

"Воин мужественно погиб, отдав жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны", – сообщили в ведомстве.

Известно, что Киш проходил службу в Мукачевском пограничном отряде с 2020 года, имел звание сержанта.

Коллеги описали погибшего как радостного, добродушного, искреннего человека. Он всегда был готов прийти на помощь, отметили в ГПСУ.

"Низко склоняем головы, чтобы почтить память Владислава Киша! Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, разделяем боль невосполнимой утраты", – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта на фронте погиб один из основателей разведвзвода "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов (позывной "Щегол").

– Ранее под Бахмутом жизнь за Украину отдал 27-летний командир разведвзвода Олег Титорчук. Он был родом из Житомирской области.

– Социологический опрос, проведенный с 22 февраля по 1 марта 2023 года, показал, что у 37% граждан нашей страны есть родственники или близкие, погибшие или раненые из-за действий агрессора в ходе полномасштабной войны.

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