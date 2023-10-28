Ему навсегда будет 21: в боях за Украину погиб воин из Хмельницкой области, который проходил обучение в Британии и Германии. Фото

В боях за Украину погиб 21-летний воин из Хмельнитчины Владислав Медзенивский. Он попал под артиллерийский обстрел, выполняя боевое задание возле Малой Токмачки, расположенной в Запорожской области.

В Вооруженные силы Украины юноша пошел добровольцем, прервав учебу, проходил военную подготовку в Великобритании и Германии. О гибели Героя рассказал заместитель городского головы Славуты Игорь Пиголь, пишет Общественное.

"Выполняя боевое задание в районе населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области, солдат Медзенивский Владислав Сергеевич погиб в результате артиллерийских обстрелов", - отметил чиновник.

Известно, что Владислав родился 2 апреля 2002 в Славуте Хмельницкой области. Окончив школу, юноша поступил в Киевский университет имени Бориса Гринченко, где овладевал специальностью "Менеджмент". Одновременно он учился на военной кафедре Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

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Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Владислав прервал обучение – и 30 сентября присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

"Владислав Медзенивский был преданным патриотом своего государства: несмотря на все уговоры родных и близких, взял академические отпуска и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, став на защиту своей Родины. Его вспоминают как честного, справедливого, добросовестного, ответственного, смелого, искреннего, лучшего брата и товарища. Он был чрезвычайно активным человеком – любил спорт и рыбалку", – добавил чиновник.

Службу воин проходил в должности разведчика, номера обслуживающего разведывательного взвода механизированного батальона. Молодой защитник успел пройти подготовку в Великобритании и Германии.

Дома воина ждали родители и сестра.

Прощание с Владиславом Медзенивским состоится 28 октября. Похоронят его на кладбище в родной Славуте. А 28, 29 и 30 октября в городе объявлены днями траура: городские власти в эти дни просят приспустить на зданиях и сооружениях государственные флаги и ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб доброволец из Беларуси с позывным "Борт". Он вместе с другом присоединился к украинским воинам еще в первые дни полномасштабного вторжения, участвовал в боях в Киевской области, а также на востоке и юге нашего государства.

Также стало известно, что на фронте погиб командир отделения ударных БПАК Андрей Богданов. Свой последний бой воин принял под селом Вербовое на Запорожье, где Силы обороны продолжают контрнаступление.