Ему навсегда будет 25: в Донецкой области погиб боевой медик с Харьковщины. Фото

Стало известно о гибели еще одного защитника Украины – боевого медика Никиты Чимшита из Харьковщины. 25-летний воин пал в бою в районе Ямполя Донецкой области еще 25 апреля.

Видео дня

Никита служил в Вооруженных силах Украины с мая 2020 года, и с первого дня полномасштабной агрессии РФ бок о бок с побратимами давал отпор врагам, вытаскивал из-под обстрелов раненых товарищей и тела погибших воинов. Трагическое известие сообщил председатель Первомайской общины Николай Бакшеев.

"С глубокой грустью делимся болезненным известием о потере защитника нашей общины Никиты Романовича Чимшита, младшего сержанта, боевого медика взвода 79 ОДШБР, погибшего в бою с российскими оккупантами 25 апреля 2022 года в районе 9 марта 1999 года в городе Первомайский. Окончил гимназию №3, всегда активно участвовал в школьных мероприятиях, был в команде КВН. Окончил музыкальную школу по классу аккордеон. С детства посещал кружок народного танца в ДК "Колорит", – рассказал городской голова.

Профессию будущий защитник Украины получил в Красноградском медицинском колледже, который Никита окончил в 2018 году с дипломом фельдшера. В том же году он начал работать по специальности МЧС в Первомайском отделении Е(Н) МД и заведовал Фельдшерско-акушерским пунктом села Кисели. А менее чем два года спустя решил связать свою жизнь с войском.

"В 2020 году окончил Николаевский межрегиональный институт развития человека Высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина", где получил квалификацию "Физическая реабилитация". 15 мая 2020 года молодой Герой вступил на военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту и проходил службу боевым медиком 3 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона. В 2021 году прошел курс повышения квалификации по тактической медицине, где на отлично сдал экзамены", – рассказал Бакшеев.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, подразделение, в рядах которого воевал Никита, находилось в зоне ООС. Молодой защитник вместе с побратимами с первого дня давал отпор вражеской агрессии.

"Со слов побратимов "Док" спас не одну жизнь и до последнего мужественно выносил раненых и павших товарищей во время обстрелов. От имени всех жителей громады выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Помним и бережем вечную память о Никите Чимшите, мужественно отдавшем свою жизнь за свободу и достоинство нашего народа", – призвал городской голова Первомайского.

Прощание с Героем пройдет 2 июня, панихида начнется в 11:00 на площади у дворца культуры "Химик".

Напомним, ранее сообщалось, что 1 июня в Харьковской области простились с командиром танка, погибшим в боях в Донецкой области. Вячеслав Сахновский был похоронен в родном Первомайском.

Последний бой защитник принял вблизи населенного пункта Константиновка: 24 мая во время выполнения боевого задания и в результате обстрела врагом из РСЗО он получил не совместимое с жизнью ранение.