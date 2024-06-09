Ему навсегда будет 29: в районе Волчанска погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

Во время выполнения боевой задачи по защите территориальной целостности Украины погиб воин Михаил Михайлович Грудей из села Розтоки, Ивано-Франковской области. Защитнику было всего 29 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице Кутского поселкового совета. Михаил погиб 28 мая 2024 года в районе Волчанска Харьковской области.

"Верный сын Украинского народа, солдат-разведчик, помощник гранатометчика разведывательной группы СП роты СП отряда. Герой планировал вернуться в родительский дом и жить в свободной, независимой Украине. Однако не суждено было...

Война унесла еще одну молодую жизнь и все надежды", – пишут в общине и выражают искренние соболезнования родным погибшего.

О дате и времени встречи погибшего и чине захоронения будет известно впоследствии.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Роман Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая.

Напомним, что на Харьковском направлении во время боя с врагом погиб военный из Киевской области, командир стрелкового отделения стрелковой роты Андрей Леменчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

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