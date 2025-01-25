Ему навсегда будет 32: в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В боях за Украину пал военный из Кривого Рога Владимир Шевчук. Герой погиб 15 января в Харьковской области.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Первый Городской. Кривой Рог". Мужчине было 32 года.

"15 января в Харьковской области, защищая нашу землю от врага, пал криворожец Владимир Шевчук. Защитнику Украины было 32 года. В составе 71-й отдельной егерской бригады мужчина до последнего дыхания защищал родную землю от оккупантов", – говорится в сообщении.

Владимир был мужественным военным, и неоднократно рисковал своей жизнью ради свободы и покоя украинского народа.

"Вечная память и уважение Герою. Память о погибшем всегда останется в сердцах криворожцев. Вечная слава защитнику Украины", – написано в сообщении.

Напомним, на Покровском направлении погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась при выполнении боевого задания 11 декабря 2023 года. Мужчина был старшим стрелком-оператором механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевщины Сергей Стерликов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 января. Коренной бучанец вступил в ряды ВСУ в мае 2024 года. С тех пор он защищал нашу землю в Сумской и Харьковской областях.

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