Ему навсегда будет 34: в боях на Харьковщине погиб защитник с Винниччины. Фото

На Харьковском направлении фронта погиб воин Николай Семикопный из Винницкой области. Он был пулеметчиком в рядах 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 34 года. О потере сообщили в Ивановской территориальной громаде.

Семикопный Николай Васильевич родился 28 марта 1990 года в селе Иванов Калиновского района. Окончил местную ОШ №1 и поступил в профтехучилище в городе Носовка, где получил профессию электрика.

Еще юношей он переехал в Киев, где работал в разных сферах, в том числе с 2019-го – разборщиком турбин на предприятии "Турбосервис".

19 октября 2024 года мужчина мобилизовался в ВСУ и попал в 1121-й учебный зенитный ракетный полк. Позже воин был переведен в 57-ю ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Служил пулеметчиком второго стрелкового батальона.

Жизнь защитника оборвалась 3 марта 2025 года в боях возле города Волчанск Харьковской области.

У Николая Семикопного остались жена и дочь, мама, брат, родные. О дате и времени прощания с Героем в громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Волчанска погиб 27-летний чемпион Украины по легкой атлетике и спортивной ориентировке Орест Малованюк (позывной "Тайпан"), который успел пройти через самые горячие точки войны. Уроженец Буковины был лейтенантом Государственной пограничной службы и командиром разведывательной группы "Гарт".

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