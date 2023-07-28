Ему навсегда будет 45: в Хмельницкой области попрощались с воином, погибшим во время штурма возле Авдеевки. Фото

На Хмельнитчине 26 июля простились с защитником Украины Валерием Медвидем. Уроженец села Варивидки Белогорской громады погиб в бою под Авдеевкой 17 июля.

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Герою было 45 лет, у него осталась жена. Об этом сообщили в Белогорском поселковом совете.

Земляки павшего воина рассказали, что свой последний бой он принял в Донецкой области 17 июля. Защитник пал во время вражеского штурма в районе Авдеевки.

"Военнослужащий ВСУ Медвидь Валерий Александрович нес военную службу в Донецкой области, вблизи Авдеевки, которую враг с начала войны, несмотря на исступленные атаки, так и не смог захватить. Цена сохранившейся территории страшна – жизнь украинских военных, среди которых и наш односельчанин, погибший 17 июля во время очередного штурма оккупантов", – отметили в Белогорском поселковом совете.

Встречали павшего Героя на малой родине 26 июля. Огромное количество людей собралось, чтобы отдать Валерию Медвидю последнюю дань памяти.

Траурный кортеж люди встречали, преклонив колено. Последний путь воина они устилали цветами.

Валерию было 45 лет. У него осталась жена.

Похоронили Валерия 26 июля в родном селе Варивидки.

Напомним, ранее на Волыни простились с 23-летним воином, погибшим в боях у Старомайорского. Командир гранатометного отделения взвода штурмовиков Павел Прищук погиб в результате вражеского артобстрела. Герою было всего 23 года.