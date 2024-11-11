Ему не важен результат: эксперт объяснил, в чем заключается глобальный замысел Трампа по Украине и России

Администрации вновь избранного президента США Дональда Трампа не будет сложно убедить Украину и РФ сесть за стол переговоров. Ведь для Трампа не важен результат, для него главное – чтобы переговорный процесс начался, поскольку предварительным условием для этого прекращение огня. Именно к этому стремится Трамп.

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О том, в чем состоит глобальный замысел Дональда Трампа по Украине и России, рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA эксперт международник Александр Краев.

"Я не думаю, что администрация Трампа будет требовать того, чтобы мы сели за стол переговоров, и уже имели драфт (начальный проект документа, открытый для корректировки – Ред.) определенного соглашения, и уже достигали какого-то прогресса. Для Трампа, если исходить из его реплик, с его заявлений, главное начать. хотя бы временно", – отметил Краев.

По словам эксперта, именно прекращение огня и является главным для Трампа, поскольку именно это он хочет "продать" своему избирателю

"Мол, смотрите, за Байдена шла война, умирали десятки тысяч людей, а вот только я пришел, они прекратили огонь. Все, люди не умирают, я остановил эту войну. То есть ему не столь высока цель, ему не так много нужно сделать" , – объяснил Александр Краев.

При этом для того, чтобы убедить обе стороны сесть за стол переговоров у Трампа есть все рычаги, отметил эксперт.

"Как убедить? Он уже на этот вопрос, в принципе, отвечал. Если не ошибаюсь, в начале 24 года у него было интервью, где он сказал, что его сценарий очень прост. Если Россия не захочет идти на переговоры, он даст. Украине все оружие, которое только есть в Соединенных Штатах А если Украина не захочет идти на переговоры, то поставки начнут сокращаться пока совсем не остановятся", – сказал международник.

Эксперт отметил, если переговоры между Украиной и Россией состоятся через посредство США, мнение европейских союзников по этому поводу не будет учитываться.

Во-первых, мне кажется там особо не будет, что учитывать. То есть Трампу главное нас посадить за переговоры, а уж о каком-то результате или каких-то конкретных планах, я не уверен, что он думает. Во-вторых, мнение европейских союзников, если все-таки Штаты захотят быть медиаторами, так она не будет учитываться", – отметил Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую неделю своего официального президентства. Этим он надеется покончить с войной.

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