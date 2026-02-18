Энергетика Белгорода подверглась пятому с начала февраля ракетному удару: появились данные о последствиях. Фото и видео

С начала февраля энергетика российского Белгорода уже в пятый раз оказалась под ракетным ударом ВСУ. Последняя атака, которая является ответом на обстрелы РФ по Украине, произошла в ночь на 18 февраля.

Местные власти жалуются на "большой объем повреждений энергетической инфраструктуры".

Хронология ударов по Белгороду за февраль

В ночь на 18 февраля Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

По информации местных медиа, были поражены электроподстанция "Фрунзенская" и ТЭЦ "Энерго", которая в основном обеспечивает электроэнергией производственные площадки и административные здания завода "Белэнергомаш – БЗЭМ".

"Атака минувшей ночью стала пятой с начала месяца. 13 февраля ракетный удар пришелся по Белгородской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Гладков сообщал о "серьезных повреждениях", отключении электроэнергии, тепла и водоснабжения в центре Белгорода", – говорится в сообщении.

7 февраля украинская сторона нанесла удар по электроподстанции "Белгород", по которой попали по меньшей мере две ракеты, а также по ТЭЦ "Луч". Из-за этого около 80 тыс. жителей города остались без отопления, 3 тыс. – без газа и еще 1 тыс. – без электроэнергии.

Накануне, 6 февраля, ракеты поразили Белгородскую ТЭЦ вместе с электроподстанциями "Фрунзенская" и "Белгород". Это привело к отключениям света и отопления в многоквартирных домах на десятках центральных улиц города.

Ранее, 3 февраля, аналогичный удар был нанесен по подстанциям "Фрунзенская" и "Белгород", что также повлекло масштабные отключения электроэнергии и теплоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, после ответных ударов Сил обороны на российские атаки по украинской энергосистеме только в Белгороде сотни многоэтажек остались без тепла и света. В городе начали открывать пункты обогрева и сливать воду из систем отопления, объявлена эвакуация детей и пенсионеров. Местные власти предупредили, что восстановительные работы растянутся на "длительный период", из-за чего в Белгороде закрыли часть больниц, школ и детсадов.

