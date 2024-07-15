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"Энергетика, фортификации, безопасность" Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. Видео
Президент Владимир Зеленский в понедельник 15 июля провел совещание с руководителями ОВА. Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность.
Отдельно они обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", – говорится в сообщении.