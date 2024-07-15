'Энергетика, фортификации, безопасность' Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. Видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник 15 июля провел совещание с руководителями ОВА. Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность.

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Отдельно они обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы – оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность", – говорится в сообщении.