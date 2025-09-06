Энергетика под прицелом, а фронт под давлением: какие угрозы несет осень? Интервью с Симорозом

Риск массированных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре этой осенью и зимой остается достаточно высоким. Кремль уже сейчас пытается оправдать возможные атаки заявлениями об "ответе" на украинские удары по российским НПЗ. К отражению этих угроз нужно готовиться по нескольким направлениям. Во-первых, необходимо защитить энергетические объекты от попадания "Шахедов". Во-вторых, следует и далее усиливать ПВО. В-третьих, необходимо также наносить ответные удары по энергетической инфраструктуре противника.

На фронте ситуация остается достаточно неравномерной. На Сумском и Харьковском направлениях активность врага снизилась. Зато более сложной стала обстановка возле Серебрянского лесничества и на Купянском направлении, где продолжается давление на передовые позиции. Наибольшие вызовы сохраняются в районе Покровска и Мирнограда. Несмотря на определенное выравнивание ситуации благодаря сверхусилиям Сил обороны, враг по-прежнему пытается развивать наступательные действия и продвигаться в направлении Константиновки и Часова Яра, создавая угрозу для Славянско-Краматорской агломерации.

Осенью возможна интенсификация наступательных действий противника, особенно на двух критических направлениях – Константиновка и Покровск. Для успешной обороны ключевой задачей остается формирование и надлежащее укомплектование резервов, прежде всего пехотных подразделений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Глава страны-агрессора Путин начал готовить себе оправдание возможных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности, он заявил, что якобы Россия никогда не била по украинской энергетике и начала это делать лишь недавно, в ответ на атаки Украины по российским НПЗ. По вашему мнению, можно ли сравнивать нынешний уровень опасности с уровнем, который был в начале широкомасштабного вторжения? Насколько ситуация сейчас иная?

– Во-первых, диктаторам свойственно врать, и это то, что делает Путин. Он вынужден сейчас об этом говорить, потому что мы наносим серьезные удары по объектам в России, в первую очередь по нефтяным ресурсам, по НПЗ, и не только. Довольно неплохие результаты демонстрируют наши Вооруженные силы.

Серьезного ответа враг дать не может. Они бьют по гражданской инфраструктуре, но эти потери несопоставимы с потерями, когда выносится более 20% нефтяных ресурсов, запасов России. Это огромная цифра, поэтому Путин в очередной раз играет в какие-то угрозы.

В общем за более чем три года широкомасштабной войны мы уже знаем, чего можно ожидать в рамках регулярных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Время от времени раньше это приводило к блэкаутам, к определенным отключениям, поэтому не надо недооценивать врага. К сожалению, он способен нанести удары, которые мы можем почувствовать, но мы можем готовиться к этому.

Здесь есть ряд мероприятий, которые необходимо провести. Во-первых – укрепить эти объекты, потому что большинство ударов, которые наносятся по этим объектам инфраструктуры, осуществляются ударными БПЛА типа "Шахед". Против них можно принять меры на объекте, чтобы их защитить.

Помним скандал прошлого года, когда выделялись огромные средства на соответствующие укрепления, но определенные объекты инфраструктуры оказались незащищенными. Эта работа была провалена. Сейчас надо не допустить провала, дерибана бюджетных средств. Необходимо реально принять все меры, чтобы эти объекты укрепить, привлечь средства международных партнеров и провести соответствующие мероприятия.

Второй момент – это, конечно же, наша ПВО, которая является ключевой в защите этих объектов инфраструктуры. Бывают разные ситуации, бывает, когда наша ПВО подготовлена и дает хороший результат. К сожалению, за эти 3,5 года полномасштабного вторжения у нас были случаи, когда наши ключевые системы имели очень ограниченный боезапас или вообще его не имели, поэтому мы фактически были беззащитными. Сейчас так же важно не допустить такой истории и развивать нашу систему ПВО. Это два основных, ключевых аспекта.

Есть еще третий – это ответные удары. Наносить удары, кошмарить энергоинфраструктуру, нефтяную инфраструктуру врага. Конечно, имеется огромное давление наших партнеров против ударов по российским НПЗ, но, несмотря на все, мы демонстрируем системность, и эта системность несет за собой хороший результат.

– За прошлый месяц активность врага на фронте уменьшилась на 20%. Вместе с тем мы видим, что все равно остаются очень мощные попытки и атаки на Покровском направлении, попытки замкнуть кольцо окружения вокруг Покровска и Мирнограда. Мы видим также определенные успехи Вооруженных сил Украины, которые пока не позволяют врагу этого сделать. Как ситуация может развиваться в течение ближайшего месяца-полутора, пока не изменятся погодные условия, не начнутся дожди?

– Ситуация на определенных направлениях улучшается, в частности на Сумском и Харьковском, там уменьшилась активность врага. Зато значительно сложнее ситуация стала в районе Серебрянского лесничества. К сожалению, есть продвижение врага на передовых позициях, которые удерживались более трех лет, и оно довольно опасно. Так же на Купянском направлении ситуация, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если говорить о Серебрянском лесничестве, то здесь тактический замысел врага заключается в том, чтобы попытаться в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию с двух направлений.

Но два направления, к которым сейчас должно быть приковано наибольшее внимание, это Константиновка – Дружковка и Славянско-Краматорское направление. В районе Константиновки, Часова Яра, мягко говоря, не очень хорошая ситуация. Здесь враг пытается развивать фланговые удары неподалеку от Мирнограда, с Покровского направления. Враг уже декларировал, что таким образом они будут пробовать брать Славянск и Краматорск в кольцо, наступать с двух направлений – Серебрянского лесничества и района Доброполья.

Слава богу, они еще далеки от реализации этих замыслов, даже в теории, но надо быть готовыми, что такое может произойти. Вчастности, в Часовом Яре они продолжают наступательные действия и уже оказались неподалеку от важного транспортного сообщения, трассы Краматорск – Константиновка. Здесь не очень хорошая ситуация.

По Покровску и Мирнограду мы немножко выровняли ситуацию, но я не скажу, что она намного улучшилась, ведь мы в принципе не должны были бы заниматься этим выступом (в районе Доброполья. – Ред.), о котором все говорили. Он просто неадекватный по своим размерам, и это действительно является свидетельством того, насколько у нас ослаблены резервы, насколько ослаблена в первую очередь пехота. К сожалению, случаются подобные вещи, когда враг выходит на оперативное пространство и ему удается продвигаться.

На Покровском направлении ситуация остается крайне тяжелой, пожалуй, самой тяжелой на фронте. Враг все равно проводит наступательные действия в районе Родинского, в районе Мирнограда. Видимо, были системные ошибки, которые есть в нашей армии, но можно с уверенностью сказать, что на Покровском направлении последние месяцы наши Силы обороны точно делают все, что в их силах, а в районе Доброполья даже больше.

Здесь системная проблема. Будут неуспехи, если мы не будем укомплектовывать нашу пехоту. Если подразделение выходит неукомплектованным и на неадекватный срок, шесть и более месяцев без ротаций, если находится на передовых позициях более месяца, то этому подразделению будет очень трудно даже держать оборону. К сожалению, у нас сейчас это классика.

Итак, Константиновка и Покровск – это два тяжелых направления, где враг проводит активные наступательные действия, а на осень анонсирует увеличение интенсивности наступательных действий. Поэтому нашим Силам обороны надо готовиться, а для этого необходимы резервы. Государство должно принимать соответствующие меры для формирования и укомплектования резервов, в первую очередь украинской пехоты, если целью ставится задача успешной обороны.