Эрдоган заявил, что достичь мира в Украине можно только путем дипломатии

По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, достичь мира в Украине можно только дипломатически. В то же время он подчеркнул поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

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Ситуацию глава Турецкой Республики прокомментировал 1 октября на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они встретились в Анкаре по случаю 100-летия установления двухсторонних дипломатических отношений, сообщается на сайте пресс-службы Эрдогана.

Во время переговоров стороны "еще раз подчеркнули нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Я выразил господину президенту [Стуббу] свое мнение, что прекращение разрушений в Украине как можно скорее и достижение справедливого и окончательного решения возможно только посредством дипломатии", – рассказал Эрдоган.

Стубб в свою очередь отметил, что встреча с турецким главой состоялась во время конфликтов в разных уголках мира, включая Украину, Палестину, Ливан и Судан.

Он еще раз подчеркнул важность украинской территориальной целостности и суверенитета.

"Мы считаем, что Украина имеет право защищать себя, право на защиту от нападений России.

Я также поддерживаю мирный план президента Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов. Я думаю, что это хорошее начало, основа для мирных переговоров", – сказал Стубб.

Он указал, что Турция является одной из немногих стран, которая может вести переговоры и с Киевом, и с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября, пребывая с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, Владимир Зеленский встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины пригласил турецкого коллегу посетить нашу страну. О чем разговаривали лидеры, читайте в материале по ссылке.

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