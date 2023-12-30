Еще 60 FPV-дронов в скором времени попадут в руки воинов 'Омеги', – Бочкала

Воины Сил обороны Украины в скором времени получат еще 60 FPV-дронов "Гром". Техника попадет в руки военных Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега".

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Бойцы выполняют боевые задания в самых горячих точках на фронте в Украине. О закрытом сборе на технику и ее заказе сообщил военный обозреватель Роман Бочкала на своем Telegram-канале Bochkala_WAR в пятницу, 29 декабря.

Он отметил, что FPV-дроны ныне критически необходимы на передовой для того, чтобы жечь технику российских оккупационных войск, разбивать вражеские укрепления и ликвидировать оккупантов.

Бочкала добавил, что благотворительный фонд "Небо Победы", который занимается изготовлением, ремонтом и поставкой беспилотников для ВСУ, уже предоставил беспилотники для "Омеги" и бойцы вскоре их получат.

"От имени БФ "Батальон Волонтер", спасибо SlotsCity Foundation за огромную инвестицию! БФ "Небо Победы" за предоставленные дроны. Аудитории телеграмм каналов Bochkala War, Сергея Братчука и Валентины Эминовой за донаты! И всем нашим друзьям за поддержку защитников. Двигаемся дальше!" – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным производителей, FPV-дрон "Гром" уже поразил более 150 вражеских целей. На фронт передали около 500 таких БПЛА.

Характеристики "Грома":

– дальность полета – до 12 километров;

– вес боевой комплектации – до 2 килограммов;

– максимальная высота полета – до 3000 метров;

– размер – 480х410 миллиметров;

– аккумулятор – LIION/8000 mAh;

– видеосистема – цифровая/аналоговая;

– время развертывания – 5 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отметил, что государство работает над ускорением логистики и увеличением эффективности применения FPV-дронов. По словам президента, это приоритет для Украины.

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