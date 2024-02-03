Еще четыре квадрокоптера разных моделей поедут на Марьинское направление, – Бочкала

Украинские защитники из 46-й отдельной аэромобильной бригады получат новые средства для ликвидации российских оккупантов. Еще четыре квадрокоптера разных моделей поедут на фронт.

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В частности, они будут работать по врагу на Марьинском направлении. Об этом сообщил украинский журналист военный корреспондент Роман Бочкала.

"4 квадрокоптера DJI MAVIC разных моделей передаем на Марьинское направление для воинов 46 ОАэмбр", – говорится в сообщении.

В частности, нашим защитникам передадут:

DJI MAVIC 3 Classic, который подойдет для сбросов;

DJI MAVIC FPV, который можно применять для обучения операторов дронов-камикадзе;

DJI MAVIC 3 mini и DJI MAVIC 2 mini, который подойдет для разведчиков, а также обучение.

"Благодарим главу Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко за оказанную помощь!" – отметил Бочкала.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отметил, что государство работает над ускорением логистики и увеличением эффективности применения FPV-дронов. По словам президента, это приоритет для Украины.

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