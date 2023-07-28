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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Еще один шаг к освобождению Бердянска и Мариуполя: ВСУ прорвали линию обороны оккупантов

Еще один шаг к освобождению Бердянска и Мариуполя: ВСУ прорвали линию обороны оккупантов

Взятие Старомайорского – это еще один шаг к освобождению Бердянска и Мариуполя. Село было особенно важно для россиян, потому что оно было одним из важных оборонительных рубежей перед Бердянском.

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Далее текст на языке оригинала.

Для нас звільнення села означає те, що прорвана одна з ліній оборони і особливо приємно, що все це відбувалося в той момент, коли Путін перед африканськими лідерами говорив, що наступ України зупинено.

Горджуся тим, що одними з авторів цього успіху були бійці підрозділу Арей Української добровольчої армії – УДА.

УДА – там де Україна.

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