Еще один 'заблудился' на нашей земле: пограничники с помощью дрона пленили вражеского штурмовика. Видео

Украинские защитники пленили на Лиманском направлении еще одного вражеского штурмовика. На этот раз оккупанта взяли в плен пилоты пограничного подразделения "Феникс" бригады "Месть", причем пленили захватчика с помощью дрона.

Об этом рассказали в 3-м пограничном отряде им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Они также показали соответствующее видео.

Очередного оккупанта, который "заблудился" на украинской земле обнаружил во время ночного дежурства экипаж тяжелого бомбера "Вампир" во главе с пилотом на позывной "Свадьба".

"Из гуманитарных соображений ребята решили взять вражеского пехотинца в плен", – отметили пограничники.

Оккупанту сбросили бутылку с водой и запиской, чтобы он следовал за дроном. Когда он приблизился к украинским позициям, ребята взяли его в плен.

БАС "Феникс"

Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" – подразделение БАС, которое входит в состав Луганского пограничного отряда им. Героя Евгения Пикуса Государственной пограничной службы. Подразделение было создано уже во время полномасштабного вторжения россиян в Украину. Является частью президентского проекта "Линия Дронов", входит в состав возглавляемых Робертом "Мадьяром" Бровди Сил Беспилотных Систем.

Когда в конце лета 2024 года была создана пограничная комендатура быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" (во главе с комендантом Дмитрием Олексюком), она выполняла боевые задачи сразу на нескольких направлениях. По итогам 2024 года операторы "Феникса" поразили более тысячи российских захватчиков.

А по состоянию на начало лета 2025 года бойцы подразделения поразили и уничтожили уже более 2700 россиян!

