'Еще сначала понимали угрозу': Гуменюк прояснила ситуацию с 'Приднестровьем'

Участок границы между Украиной и непризнанным Приднестровьем был надежно защищен с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Официальный Киев с самого начала понимал угрозу.

Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк. Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

Гуменюк подчеркнула, что ситуация на участке украинской границы со стороны Приднестровья находится под контролем Сил обороны.

"Ситуация под контролем Сил обороны. Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то он надежно защищен, укреплен, а его оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны", – сказала она.

Спикер также отметила, что в Украине давно уже осознавали опасность этого направления, поэтому контроль за этим участком был усилен еще с самого начала. По ее словам, угроза от контингента в ПМР не высока.

"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в ПМР, нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но угрозы критической этот контингент не несет", – рассказала она.

Напомним, в непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля провели съезд. СМИ РФ распространили фрагмент проекта резолюции, который депутаты получили для ознакомления. В нем говорится о "давлении" со стороны Молдовы и просьбе в РФ о защите Приднестровья.

Как сообщал OBOZ.UA, в России не замедлили ответить "Приднестровью" и заявили, мол, "внимательно" рассматривают все просьбы этого непризнанного региона. Отреагировали на призывы приднестровских "депутатов" и в Кишеневе, заявив, что пока не видят в этом риска эскалации и дестабилизации ситуации в анклаве.

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