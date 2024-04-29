Если есть отсрочка: нужно ли проходить ВВК после уточнения данных в ТЦК с 18 мая

После вступления в силу нового закона о мобилизации, которое произойдет 18 мая, военнообязанные граждане должны посетить территориальные центры комплектования (ТЦК) для уточнения своих данных. После этого их однозначно направят на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Эта процедура необходима для всех граждан, даже если у них есть отсрочка. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

Он пояснил, что информация о пригодности к военной службе, определенной ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных. Именно поэтому, по его словам, не следует обвинять ТЦК в незаконности такого направления.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", – отметил Истомин.

Следует отметить, что в Украине статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в том числе за то, что не стал вовремя на учет). Пока штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их намерены повысить до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации №10499. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". Какое-то время продлится переходный период – чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦПАУ или ТЦК. Уже 17 апреля документ был опубликован в "Голосе Украины". То есть новый закон начнет работать уже с 18 мая.

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