''Если это не закончится, мы украинцев сами в Кремль заведем'': оккупант рассказал о реалиях войны. Перехват

Мобилизированные россияне, попадая на фронте в ту "мясорубку", в которую их бросает "родной" диктатор Владимир Путин ради своих бессмысленных целей и амбиций, начинают понимать, что их действительно жестоко обманули. Оказавшись в роли "пушечного мяса", они резко переосмысливают свое отношение к войне.

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Об этом свидетельствует очередной перехват украинской разведкой разговоров окупантов. Аудиодоказательство того, как "священный" огонь ВСУ приводит в сознание россиян, обнародовали в ГУР.

В телефонном разговоре со своим товарищем военнослужащий РФ, не сдерживаясь, говорит о своем отношении к войне в Украине и прогнозирует, чем она закончится для высшего руководства России.

Оккупант пожаловался на беспредел – у него закончился контракт, но его не отпускают с войны. Говорят – когда вернешься, подашь в суд.

"Получается это "kidnapping", терроризм, б**дь, похищение и удержание", – констатирует его собеседник.

Между тем, когда по телевизору выступают с красноречивыми речами, на фронте — беспорядок. И россиянин начинает понимать, чем на самом деле является эта война.

"Это даже не Афган – не вот та война, которая нах* и никому не была нужна. Это даже еще хуже. Это просто геноцид, просто *бучий геноцид, отсеивание народа", – говорит российский военный.

Он также рассказал об огромных потерях в живой силе.

"300-х, искалеченных, по*еряченных – пачками... Под Бахмутом такая мясорубка идет... Но все это, что по телевизору говорят – мы красавцы, мы за мир, мы народ защищаем и бла-бла... бережем – все это полный п**деж.. Это не пыль в глаза, это просто кирпичи в глаза", – начинают о чем-то догадываться россияне.

Российский военнослужащий также прогнозирует, чем эта война закончится для России:

"Будет так, что все, которые отсюда приедут, снесут на*уй все военкоматы, все правительственные здания. Будет, как в 1993 году, армия на*уй развернется".

Его собеседник усомнился, что это может быть скоро. На что ему российский военный ответил:

"Если эту х*йню не прекратят, то уже скоро. И хохлов реально в Кремль мы сами проводим".

Оккупант пожаловался, что, несмотря на мобилизацию, у военного командования нет никакой стратегии, и их дальше бросают на новое "пушечное мясо" для украинской артиллерии.

"Если сейчас в ближайшие пару месяцев Вовка (путин - Ред.) всю эту х*йню не закончит, п*зда ему будет", - предсказывает российский военный удел диктатора.

В то же время оккупанты предполагают, что Путин уже готовит планы отступления.

Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант из Донецкого направления подверг критике отношение командования к своим подчиненным, которые для него – "пушечное мясо". Также он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении и пополнением текущих потерь за счет "мобиков".

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