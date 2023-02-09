''Если говорим о классической операции'': в ГУР оценили, где РФ может попытаться высадить десант в Украине и чем все закончится

Россия может попытаться высадить десант на подконтрольных правительству территориях Украины. Скорее всего, если такая попытка будет предпринята – это произойдет на севере с территории Беларуси или на юге с моря.

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В то же время очередная десантная операция станет самоубийственной для российских оккупантов, как стали самоубийством предыдущие попытки высадить десант. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что угроза попыток высадки российского десанта до сих пор существует - и если российское командование решится на десантную операцию, оккупанты попытаются реализовать ее на севере или юге Украины.

"Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Однако, убежден он, никаких целей подобное решение добиться россиянам не поможет: российский десант будет мгновенно уничтожен, как уже было не раз.

"Такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту (в Киевской области. - Ред.), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам" , – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Напомним, ранее в ГУР назвали три направления, где войска РФ могут пойти в наступление. По данным украинской разведки, Россия может начать новый этап наступления в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской области. Между тем, на юге Украины, в частности, на Херсонщине и в Крыму, захватчики будут концентрироваться на обороне.

Также сообщалось, что разведка ожидает эскалации на фронте в Украине уже в феврале-марте. В это время Россия, скорее всего, будет пытаться выполнить приказ российского диктатора Владимира Путина по захвату восточных регионов Украины, в частности, Донетчины и Луганщины.

Между тем, пока министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отчитывается о несуществующих победах в Украине. В частности, на селекторном совещании Шойгу заявил о полном контроле ВС РФ над Соледаром, Клещеевкой, Краснопольем, Благодатным, Николаевкой Донецкой области и Подгорным, Лобковым Запорожской области, а также об "успехах" кадровой российской армии под Бахмутом и Угледаром в Донецкой области. О "вагнеровцах", которых тысячами бросают в лобовые штурмы на этих направлениях и большинство которых из этих штурмов не возвращаются, Шойгу предпочитает не упоминать, приписывая все "заслуги" ВС РФ.