Чтобы обеспечить боевую готовность Вооруженных сил Украины, нашему государству необходима принудительная мобилизация. Нынешние механизмы мотивации не работают, а недостаток финансирования в военном секторе углубляется.

Такие мысли в интервью You-Tube каналу "Есть вопросы", озвучил нардеп и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что финансирование украинской армии остается недостаточным для поддержания боевой готовности.

Костенко подчеркнул, что проблемы с набором контрактников и пополнением кадров возникают из-за недостатка средств для повышения зарплат и мотивации. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны защитники получали повышенные выплаты, однако, по словам Костенко, сейчас только 10–15% военных сегодня получают полноценные боевые выплаты.

Многие потенциальные военнослужащие не идут служить из-за низкой мотивации и неопределенности сроков службы. Депутат убежден, что усиление армии невозможно без системной мотивации тех, кто уже воюет в рядах войска.

Костенко призвал ввести принудительную мобилизацию и не рассчитывать только на рекрутинг.

"Не может так быть, что все любят страну, все хотят границы 1991 года, но одни бьются, а другие категорически против этого, и они не берут в руки оружие и не помогают ни экономически, не волонтерят, ничего другого. Не может такого быть. Мы или все вместе, или мы проигрываем. Поэтому, к сожалению, принуждение", – отметил он.

Подытоживая, нардеп подчеркнул, что наше государство должно принимать решения, которые позволят одновременно поддержать фронт и обеспечить людей достойной платой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский волонтер Сергей Стерненко заявлял, что украинское войско сталкивается с глубокими системными проблемами, речь идет о кризисе управления и распространенных случаях недостоверности в служебных отчетах. Это заставляет командиров скрывать реальную ситуацию на фронте, чтобы избежать наказания и требований вернуть утраченные рубежи при существенной нехватке личного состава.

