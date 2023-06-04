'Если приедет Зеленский, готов прибыть сам': Пригожин предложил циничную 'сделку' российским добровольцам

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на приглашение, адресованное бойцами легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Российский олигарх и основатель "частной армии" заявил, что готов прислать своего "высокопоставленного" за попавшими в плен к российским добровольцам на территории Белгородской области российскими военнослужащими, если Гладков струсит и не примет вызов.

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Пригожин также не упустил возможности заполучить себе дополнительные "политические баллы" в глазах россиян, заявив, что может приехать и сам, однако только в том случае, если вместо российских добровольцев на месте встречи его будет ждать президент Украины Владимир Зеленский. Пиар-заявление владельца ЧВК "Вагнер" обнародовала его пресс-служба.

Обращение Пригожин адресовал командиру РДК Денису Капустину, также известному как Денис Никитин или White Rex.

"Это обращение Евгения Пригожина к Денису Никитину. Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать", – заявил Пригожин в ответ на предложение РДК и легиона "Свобода России" отпустить захваченных в плен российских военнослужащих, если за ними в указанное место (церковь в селе Новая Таволжанка неподалеку от Шебекино) прибудет губернатор Белгородской области.

Однако показательного "жеста", призванного продемонстрировать россиянам, что Пригожин якобы является более смелым, чем представители российских властей, и что ему, в отличие от них, не плевать на граждан РФ, владелец ЧВК "Вагнер" также попытался продемонстрировать, что он и президент Украины – "одного поля ягоды".

"Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", – выдал Пригожин.

Напомним, ранее россияне, воюющие на стороне Украины и ныне проводящие операцию на территории Белгородской области, заявили, что захватили в плен нескольких российских военнослужащих. Они заявили, что готовы к "жесту доброй воли" в честь Вербного воскресенья и могут отпустить пленных. Для этого губернатор Гладков должен к 17 часам приехать на машине скорой помощи к церкви в селе Новая Таволжанка без оружия - для разговора с соотечественниками, не поддерживающими российскую агрессию против Украины и объявившими о планах освободить Россию от кремлевского режима.

Губернатор Белгородской области испугался встречи с РДК и выдвинул свои условия. Чиновник подчеркнул, что не приедет на указанное место и надеется на уничтожение РДК. Также он сказал, что отказывается от предложения, потому что считает, что пленные уже убиты. При этом Гладков решил, что находится в том положении, чтобы выдвигать собственные условия. Он заявил, что будет ждать добровольцев и пленных, если они живы, на КПП "Шебекино" с 17 до 18 часов и "гарантирует им безопасность".